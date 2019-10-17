Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topu, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasında bulunan Demirtepe karakolu yakınına düştü. Atılan havan topu nedeni ile bölgede bulunan kurumuş otlar alev aldı.
Bölgeye tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.
Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü
17.10.2019 - 17:16 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye’den atılan havan topu düştü.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topu, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasında bulunan Demirtepe karakolu yakınına düştü. Atılan havan topu nedeni ile bölgede bulunan kurumuş otlar alev aldı.
Etiketler : Nusaybin,havanlı saldırı,havan topu,
656881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656881.aspx
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