Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkar vilayetine bağlı Türkmen Tikrit Beldesi sakinleri, bölgeyi ziyaret eden Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a bölge halkı olarak Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri desteği iletti.

Barış Pınarı Harekatı'na destekleri çerçevesinde yollara ve evlerin çatılarına Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini asan yaklaşık 15 bin nüfusa sahip Tikrit Beldesi sakinleri, Büyükelçi Çakıl'ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

- Akkar Müftüsü'nden "Türkiye için dua" çağrısı

Akkar Müftüsü Şeyh Usame er-Rifai de burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlumların yanında yer aldığını ve adaleti sağlamaya çalıştığını söyledi.

Herkesi Türkiye için dua etmeye davet eden Şeyh Rifai, "Türkiye devleti bugünlerde özellikle de bölgemizde yaşananlar çerçevesinde mazlumların yardımına koşmak için sorumluluklar üstleniyor. Türkiye, haksızlığa uğrayanların yardımına koşmak için gençlerini ve kahramanlarını feda ediyor." diye konuştu.

Büyükelçi Çakıl da Tikritli soydaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'na işaretle Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını hatırlattı. Harekatın 10 aylık bebekleri annelerinin kucaklarında öldüren terörist gruplara karşı yapılan bir operasyon olduğunun altını çizen Çakıl, Türkiye'ye olan sevgi ve destekleri için Lübnan halkına teşekkür etti.

Tikrit Belediye Başkanı Abdullah Gayye de Türkiye'nin bölgedeki yapıcı rolüyle ve Arap ülkeleriyle sağlayacağı mutabakatla daha güçlü olması temennisinde bulundu.

Lübnan'ın kuzeyinde ikamet eden Türkmenlerin durumuna da değinen Gayye, eğitim konusunda Türkiye'den destek beklediklerini ifade etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinin Beddavi bölgesi sakinleri de caddelere ve evlerinin çatısına astıkları Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyi sürdürüyor.