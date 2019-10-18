Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin görüşmeler, Türkiye’nin zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Külliye’de baş başa ve iki ülke yetkililerinin heyetler arası görüşmelerinin ardından her iki taraftan da yüreklere su serpen açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü (dünkü) müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık" dedi. Çavuşoğlu’nun açıklaması özetle şöyle:

YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır. Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız. Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız.

Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır.

(Trump’ın mektubu) Mektuptaki seviyesizliği ABD’liler bile eleştirdi. Biz ciddi bir devletiz. Cevabımızı operasyonla verdik.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A CEVAP

ABD Başkanı Trump, attığı tweetlerde Türkiye’ye teşekkür etti. Trump, “İnanılmaz bir sonuç. Milyonlarca hayat kurtulacak. Erdoğan büyük bir lider” dedi. Erdoğan da, Trump'a Twitter üzerinden "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi.

YAPTIRIM OLMAYACAK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye ve ABD, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü dostluğu ve liderliği sayesinde bugün bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" dedi. Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra ABD'nin Ankara Büyükelçiliği konutunda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sırasında Pence'in yanında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yer aldı. YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi için Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saatliğine ara verileceğini belirten Pence, alınan kararın ABD Başkanı Trump tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi. Pence, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin ise, "120 günlük sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak" şeklinde konuştu.

İŞTE MADDE MADDE MUTABAKAT METNİ

1-Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2- Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3- Türkiye ve ABD “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4- Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5- Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6- Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekâtlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7- Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8- Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

SİLAHLAR ELLERİNDEN ALINACAK

9- Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hâle getirilmesi dahil, millî güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10- Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11- Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekâtı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12- Barış Pınarı Harekâtı’na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekâtı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13- Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.

PENCE, ERDOĞAN’A TÜRKÇE HİTAP ETTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Oktay, Pence’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamına kadar eşlik etti. Erdoğan ile tokalaşan Pence, Türkçe, “Sayın başkan. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Türkçe “Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?” diye sordu, Erdoğan’ın “Sağ olun, sizler nasılsınız?” sorusuna da “Çok iyiyim, sağ olun efendim” karşılığını verdi.