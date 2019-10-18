Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Görüşme sonrası Akar, Suriye’deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin soruları cevapladı. Akar “Barış Pınarı Harekâtı’mız millî, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz” diye konuştu.-

ALGI OLUŞTURMA PEŞİNDELER

Bölgede hızlı değişen ve gelişen durumun birtakım sıkıntıları beraberinde getirdiğini ifade eden Bakan Akar şunları söyledi: Hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut.

HASSASİYETLER GÖLGELENİYOR

Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin yabancı basındaki gerçek dışı haberlere de değinen Bakan Akar “Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

KİMYASAL YALAN

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları sırasında “Türkiye kimyasal silah kullanıyor” diyerek dünyayı aldatmaya çalışan terör örgütü PKK, Barış Pınarı’nda da aynı taktiği uygulamaya başladı. Örgütün elebaşlarından Aldar Halil, Türkiye’nin Resülayn’da fosfor ve napalm silahları kullandığı yalanını attı. PKK, Zeytin Dalı Operasyonunun gerçekleştirildiği 17 Şubat 2018’de Türk ordusunun Afrin’de zehirli gazlar veya uluslararası olarak yasaklanmış kimyasallar içeren silah kullandığı yalanını yaydı. Mehmetçiğin operasyonuyla ağır kayıp alan PKK, 1 Mart 2018’de “Türk ordusu Gabar’da kimyasal gazlar kullandı” diye açıklama yaptı. Tabii asılsız çıktı. Terör örgütü ele başlarından Salih Müslim, 19 Şub 2018’de Berlin’de “Afrin’de yasaklı silahlarla siviller vuruluyor” diye dünyayı kandırmaya çalıştı. Terör örgütünün yayın organı ANF, Fırat Kalkanı operasyonu sırasında 26 Eki 2016’da Türkiye’nin Cerablus ve Mare’deki çatışmalar sırasında kimyasal silah kullandığı yalanını uydurdu. 12 Nisan 2016’da da Amerikan Kürt Enformasyon Ağı “Türkiye, Kürtlere yönelik kimyasal saldırıları destekliyor” açıklamasını yaptı.