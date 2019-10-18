Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın, Millî Ordu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin’in Nusaybin ilçesine 300’ü aşkın havan ve roketatarlı saldırı gerçekleşti. 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan ve bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni konutlarına yerleşen anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) evlerinin önünde katledildi, 24 kişi yaralandı. Sivil can kaybının fazla olması için haince taktikler uygulayan YPG/PKK’lı teröristlerin, 11 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda Suriyeli Dara Ali ve Hasan Muhammed ile Orhan Doğan, Hüseyin Çakır, Mehmet Şirin Demir, Ahmet Delen, Nayif Sincar ve Aytekin Eroğlu şehit oldu, 35 kişi yaralandı. Dördü çocuk 11 şehitten geriye gözü yaşlı anne, baba, kardeş ve 7 eşin yanı sıra 21 çocuk yetim, 3 çocuk öksüz kaldı. Yaralanan 59 kişinin tedavisi sürüyor.