Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından 13 maddelik ortak açıklama yapıldı.

Açıklanan 13 maddelik ortak açıklama 9. ve 10. maddeleri dikkat çekiyor. Açıklama yer alan 9. maddeye göre terör örgütü YPG'deki ağır silahlar toplanarak terör mevzileri etkisiz hale getirilecek. Diğer dikkat çeken 10. maddede de ise oluşturulan Güvenli Bölgede her iki tarafın güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak.

İşte ortak açıklamadaki o iki madde:

9. Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.