Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre:



"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."