Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre:
"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Pençe Harekâtı kapsamında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
18.10.2019 - 13:23 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre:
Etiketler : Pençe Harekâtı,Hakurk,terörist,
657048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657048.aspx
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