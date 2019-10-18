Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP’leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları yer aldı.