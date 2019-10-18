Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sayın Bakan’ın bilgisi dışındadır. Sayın Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır” denildi.
MSB: Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur
18.10.2019 - 16:27 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar’ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığını açıklayarak, sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Bakan Hulusi Akar,
657095 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657095.aspx
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