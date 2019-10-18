Rusya Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rus kuvvetleri bu tatbikat ile havadan gelen saldırıları engellemeyi amaçladı. Rusya Savunma Bakanlığı bu tatbikatın görüntülerini paylaşarak, tatbikatta alçak uçuş gerçekleştiren 8 adet manevra hakimiyeti güçlü unsurların hedef alındığını aktardı. Açıklamada füzelerin Kaban, Bekas ve Armavir bölgelerindeki uçak ve helikopter hedeflerine karşı ateşlendiği kaydedildi.
Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi
18.10.2019 - 18:00 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına S-400 hava savunma sistemleriyle devam etti.
Etiketler : Rusya,
657112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657112.aspx
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