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MSB: 'PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi yakından takip edilmektedir'
18.10.2019 - 19:01 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
657122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657122.aspx
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