Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın on ikincisi (ISCTURKEY 2019) 16-17 Ekim tarihlerinde Ankara’daki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında gerçekleştirildi. Bu yılki ana teması “Siber Güvenlik ve Kuantum Sonrası Kriptoloji” olarak belirlenen konferansa; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay da iştirak etti. Programda konuşan Bakan Turhan “Siber saldırılara karşı müdahale ekipleri oluşturduk. Sürekli teyakkuz hâlinde olarak savunma sistemimizi geliştirdik” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından konferansı destekleyenlere plaketlerini takdim eden Turhan “Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülü”nü Gazi Üniversitesi, Adlî Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan’a verdi.