Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın güneyindeki Saint-Usage semtindeki ortaokulda düzenlenen koşu yarışmasını dereceyle bitiren öğrenci Eren Ertuğrul’un, Türkiye’de şehit düşen askerlere saygı göstermek için verdiği asker selamı sebebiyle kazandığı kupa geri alındı. Ertuğrul’un babası Ali Ertuğrul “Oğlum, asker selamı verdikten sonra okulun müdürünün yanına götürüldü. Müdür, kupayı oğlumun elinden aldı, asker selamının Fransızlara yapılan bir provokasyon olduğunu ve okulda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini belirtti. Oğlum da müdüre ‘Askerlere saygıdan dolayı selam verdiğini’ söyledi” şeklinde konuştu. Ertuğrul, olayı öğrendiğinde semtin belediye başkanını aradığını, olay hakkında bilgi verdiğini ve tepkisini ifade ettiğini aktardı. Semtte yaşayan Türklerin, oğluna yoğun destek verdiğini, olayın ardından okul müdürüyle görüştüğünü belirten Ertuğrul “Eşimle müdüre, ‘Oğlumuzun yaptığını suç olarak kabul etmiyoruz. Griezmann aynı asker selamı verdi, niye ona tepkiniz yok’ dedik” ifadelerini kullandı. Ertuğrul, Eren’e okulda verilen tepkiyi normal bulmadığını vurgulayarak, “On dört yaşındaki bir çocuğa verilen tepkinin, bu boyutta olmaması lazım. Oğlumun psikolojisini etkiledi ve ağlayarak eve geldi” diye konuştu.