Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Türkiye’ye gelen ABD heyetiyle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğunun da esasen netleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti: “Barış Pınarı Harekâtı’nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanı’mızı ve hükûmetini yürekten kutluyorum. Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır.”



MHP lideri ABD ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:“Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam 9 gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur. Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında ara buluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump’ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.



Türk milletinin onuruna düşkün müstesna bir millet olduğunu vurgulayan Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir. 9. gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekâtı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmîleştirmiştir” ifadelerini kullandı.