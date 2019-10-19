Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, şunları aktardı: “ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye’nin kuzeyinde tesis edeceğimiz güvenli bölge çalışmaları olmak üzere bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum.”

ABD Başkanı Trump da yine Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı. Trump şunları söyledi: ”Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye’nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca yok edildiğini söyledi. O, ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor. Bazı AB ülkelerine her zaman çağrıda bulundum ve ilk defa kendi ülkelerinden gelen DEAŞ savaşçılarını almaya niyetliler. Bunlar iyi haberler ama biz onları yakaladıktan sonra yapılması gerekirdi.” Bu arada Trump, Erdoğan’ın önceki günkü Twitter mesajını da alıntılayarak, “Terörizmi yenelim” mesajını paylaştı.