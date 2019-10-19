Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınırda oluşturulacak güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planladıklarını açıkladı.

Dolmabahçe Ofisi’nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

∂ Harekât kısa sürede 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda birtakım ülkelerin tavrı değişti. Türkiye’nin harekâtı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi.

∂ Harekâtın sivil kayıplarımız için bizi arayan ve üzüntülerini dile getiren hiç kimse olmadı. Buna karşılık teröristleri korumak isteyen pek çok Batılı liderle konuştuk. Bu ikiyüzlülüğü tarihe kara bir not olarak düştük. Türkiye’ye karşı ısrarla, inatla ve küstahça PKK/YPG terör örgütünü destekleyenler bu harekâtın ve yaşanan kayıpların asıl sorumlusudur.

∂ Bu harekât sebebiyle DEAŞ’ın yeniden canlanacağı, yüz binlerce kişilik göç yaşandığı, sivil katliamların yapıldığı gibi iddialar tamamen terör örgütünün yalanlarından ibarettir.

∂ ABD dün akşamdan itibaren bu terör örgütlerinin lider kadrolarıyla anında hemen iletişimi kurdular. Terör örgütü çıktıktan sonra bizim yine burada ABD’nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum. Trump’ın olumlu yaklaşımına çevresinin olumlu cevap vermesi işimizi kolaylaştıracaktır.

∂ Yaptırımlar mutabakat çerçevesinde kalkacak, Lindsay sanırım başını iki elinin arasına alacaktır. Biz onu dürüstlüğe davet ediyoruz. Muhatabım Trump’tır.

∂ Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120’nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekâtı’mız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir.

∂ ‘Teröristbaşı Sayın Trump’la şöyle görüşmüş, böyle görüşmüş...’ Ben bir teröristbaşının ne söylediğiyle ilgilenmem. Siz herhâlde hâlâ Tayyip Erdoğan’ı tanımadınız. Ben, millet ne söyler ona bakarım.

∂ Biz ‘Terör örgütüyle savaşıyoruz’ da demedik, ‘Mücadele veriyoruz.’ dedik. Niye? Savaş kavramı devletler arasında söz konusudur.

∂ (Esad rejimiyle müzakere) O ayrı bir konu. Bu tür şeyleri, bazılarını lütfen bize bırakın onları da biz yürütelim.

∂ (Rejim güçleriyle çatışma bekliyor musunuz?) Biz anlaşmayı rejimle yapmadık, ABD ile yaptık. Eğer böyle bir yanlışın içerisine girerse, onlar da cevabını alır.

∂ Salı günü Soçi’de Putin’le görüşeceğim. Menbiç, Ayn el-Arab ve Kamışlı tarafında güvenli bölgemiz Rusya ve rejim güçlerinin faaliyetleriyle çakışıyor. PKK/YPG’nin Menbiç’te rejim görüntüsü altında varlığını devam ettirme çabaları da var. Aynı durumun Ayn el-Arab ve Kamışlı’da da yaşanması muhtemeldir. Buna rıza gösteremeyiz. Kamışlı’da, Rusya ve bunun yanında da rejimin askerleri de var. Biz onların da bu terör örgütlerinden rahatsız olduklarını biliyoruz. Sayın Putin ile bunları konuşacağız.

∂ Esasen PKK/YPG’nin tamamen temizlendiği yerlerin rejim tarafından kontrol edilmesi, bizim için rahatsızlık sebebi değildir, bunun altını çiziyorum.

∂ Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak hâlimiz yok. Suriye’de de rejim bu terör örgütleriyle mücadelesini verecek.

∂ YPG’nin 750 DEAŞ’lıyı cezaevlerinden serbest bıraktığı söyleniyor, bunların içinde 195 de yakalanan var. 150 Türk DEAŞ’lıyı biz yargılayacağız. Kalanını onlar (Batılı ülkeler) yargılasın.

∂ TSK envanterinde kimyasal silah yoktur ve kullanılamaz.

∂ Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kuracağız.

∂ Uluslararası donörler toplantısı yapmak suretiyle aleyhte konuşanlar, güvenli bölge için nasıl destek verecek onu orada göreceğiz. ABD’nin bunun başını çekmesi lazım.



TRUMP’IN MEKTUBU

Vakti gelince cevabı alacak

Bu görüşmenin olduğu gün ABD Başkanı Trump’ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubunun medyada yer aldığını söyleyen Erdoğan “Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti, saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.