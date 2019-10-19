Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile ABD arasında imzalanan ve terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeyinden çekilmesini içeren 17 Ekim Mutabakatının nasıl imzalandığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplam 4,5 saat süren görüşmenin kıran kırana geçtiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo zirveden iki gün önce telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede çerçeve çizildi. Ardından Amerikalı bürokratlar yola çıktı. ABD heyeti, tarihî zirveden bir gün önce Ankara’ya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray’da metin üzerinde çalıştıklarına dair poz verdi. Türk ve Amerikalı bürokratlar, ortak bir metin çıkarıp ilgili yerlere sundu. Ön hazırlık sonrası heyetler ortak bir yol buldu.



ŞEHİTLERE GÖNDERME

Zirve günü ABD Başkan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ankara’ya geldi. Ardından külliyedeki temaslara geçildi. ABD’li heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Bazı değişiklikler yapıldıktan sonra metne son hâli verildi. Toplantılar sonucunda mutabakata varıldı. Kabul sırasında duygusal anlar da yaşandı. Erdoğan, harekât sırasında Türkiye’nin şehit verdiğini hatırlattı ve PKK’nın sivilleri katlettiğini gündeme getirdi. Pence de bu sırada masanın Amerikan tarafında daha önce orduda görev yapmış kişiler bulunduğunu söyleyerek, Erdoğan ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.



MEKTUP KONUŞULMADI

Anlaşmanın neleri kapsadığına dair detayları gazetecilerin karşısına geçen Pence ve Pompeo duyurdu. Ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kameraların karşısına geçti. On üç maddeden oluşan mutabakat metni basınla paylaşıldı. Anlaşmanın yankısı sürerken ABD Başkanı “Türkiye’den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak” diye bir Tweet attı. Zirvede ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı skandal mektup gündeme gelmedi.

Amerikan heyeti Ankara’dan ayrıldıktan sonra Pence uçakta ABD Kongresi’nin etkili isimlerini aramaya başladı. Pence, Kongre’de aralarında Demokrat Partililerin de olduğu konuyla ilgili komitelerin başkanlarıyla görüştü.



ABD DERSİNİ ÖNCEDEN ÇALIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ankara ziyareti öncesinde Beyaz Saray’da Suriye’yle ilgili kritik bir toplantı yaptı. ABD heyetinin Türkiye’ye sundukları teklifteki bazı maddeleri bu buluşmada müzakere ettikleri öğrenildi.