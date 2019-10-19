Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini söyledi. Avro bütçesi konusunda ortak bir görüş bulunamadığını ifade eden Macron “Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye’ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra’da görüşeceğiz” diye konuştu.