Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - ABD ile Türkiye’nin mutabakatının 120 saat yani beş gün olarak belirlenmesinin sırrı ortaya çıktı. Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği zirvenin de sürece dâhil edildiği, Rusya’dan çıkacak kararın da harekâtın istikametini belirlemede etkili olacağı öğrenildi. ABD ile varılan mutabakat sonrasında Türkiye’nin elini güçlendiren önemli sonuçlar ortaya çıktı. Dokuz günde bin kilometrekareden fazla alan, yani hedeflenen bölgenin yüzde 15’inden fazlası terör unsurlarından temizlendi. 702 terörist etkisiz hâle getirildi. ABD ve Türkiye’nin anlaşmasına göre YPG/PKK 5 gün içinde 440 kilometre hat boyunca 32 kilometre güneye çekilecek. Çekilmenin her anı TSK ve MİT tarafından takip edilecek. Teröristlere ‘çıkış koridoru’ açılacak. TSK’ya karşı saldırı olursa, anında cevap verilecek. Verilen süre 22 Ekim’de dolacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelecek. İki lider arasındaki görüşmenin tek gündem maddesini Suriye’nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeler oluşturacak. Yine, Esad rejimi güçlerinin de bulunduğu Ayn-el Arab (Kobani) ve Kamışlı’nın durumu iki liderin gündemindeki en kritik konu başlıklarından biri olacak. Soçi’deki görüşmede Türkiye’nin, Rusya ve Esad rejimin kontrol sağladığı yerlerde YPG/PYD yapılanmasının yeniden canlanmaması ve etkin hale gelmemesi konusundaki talepleri iletecek. Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşmesinden sonra Barış Pınarı Harekâtı’nın devam edip etmeyeceği, ederse hangi sınırları kapsayacağı da netleşmiş olacak.