Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirilen DEAŞ’lılar ve ailelerinin nereye götürüldükleri belirtilmedi. Türkiye’ye getirilecek toplam DEAŞ’lı sayısının ise 150 olduğu açıklandı. Yabancı uyruklu DEAŞ’lıların da Tel Abyad’daki Suriye Millî Ordusu gözlem noktaları ile karargâhlarına götürüldükleri belirtildi.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’deki DEAŞ’lı teröristlere ilişkin, “Eğer bunlar Avrupa’ya gelmek istiyorsa Türkiye’ye gidecekler ve Türkiye’den Fransa’ya gelecekler. Başka yollarla Fransa’ya gelemezler” dedi. Bekir Basmacı - İsmail Coşkun - Şinasi İnan ŞANLIURFA İHA