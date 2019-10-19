Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi başlatan 55 ailenin acı bekleyişinde 46 gün geride kaldı. Annelerin isyanı terör yandaşlarının rahatını kaçırırken, her fırsatta aileleri tehdit eden HDP’liler yine çirkinlik yaptı. Dün sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelen aileler, oturma eylemi yaptıkları alana parti otobüsünün park edildiğini gördü. HDP’lilere tepki gösteren aileler, binanın diğer tarafına geçerek oturma eylemine devam etti. Anneler, polisin talimatıyla otobüsün parti binası önünden kaldırılmasının ardından kendileri için kurulan seyyar çadırlara geçti. Bu sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, parti binasına girerken ailelere hakaret etti. Aileler de Aydeniz’e tepkilerini dile getirdi. Bir buçuk yaşındaki çocuğuyla eyleme katılan annelerden Süheyla Demir “Bizi sindirmeye çalışıyorlar. Gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmiyoruz. Onların sonu geldi artık” dedi.