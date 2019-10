Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin güney sınırını terör koridorundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe indiren Türkiye, ABD ile müzakerelerde istediğini aldı. ABD ile Türkiye arasında sağlanan anlaşma dünya basınında yankı uyandırdı. Yazılı medya ve televizyon kanallarında yer alan haberlerde Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma gerçek kazananın Türkiye olduğunu yazdı. İşte medyada yer alan ve önce çıkan bazı başlıklar:

New York Times (ABD): Toprak kazanan, çok az bir ceza ödeyen ve Trump’ı geride bırakıyor gibi görünen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için neredeyse toplam bir zafer.

Washington Post (ABD): Mutabakat şartları Türkiye’nin istediğini aldığını gösteriyor.

The Guardian (İngiltere): Anlaşma Türkiye’nin kilit hedeflerini güçlendiriyor gibi gözüküyor. Mutabakat Türkiye’nin lehine.

France 24 (Fransa): Ankara, Suriye’de istediğini aldı.

Der Spiegel (Almanya): Amerika, Erdoğan’a istediğini veriyor.

Die Welt (Almanya): Anlaşma, ABD Başkanı Trump’ın iyi gözükmesini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediğini almasını sağladı.

La Repubblica (İtalya): Gerçek kazanan Türk Cumhurbaşkanı oldu: Suriye’nin kuzeyinde 32 kilometre derinliğinde bir güvenli şerit elde etti.

Corriere della Sera (İtalya): Trump, Erdoğan’dan Suriye’de ateşkes elde etti. Türkiye için zafer.

Haaretz (İsrail): Anlaşmayla Türkiye’nin istediği oldu.

Kathimerini (Yunanistan): Yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölge ile Ankara istediğini aldı.



ERDOĞAN’A BOYUN EĞDİK

ABD’de birçok senatör de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarında, anlaşmadan Türkiye’nin kazançlı çıktığını belirtti. Senatör Chuck Schumer “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şeyden vazgeçmedi. Trump, onun istediği her şeyi verdi” Tweet’i Türkler tarafından birçok defa paylaşıldı. Senatör Chris Murphy “Bu ateşkes falan değil, Türkiye’ye teslim olduk, Erdoğan her şeyi aldı” diye Tweet atarken Senatör Angus King “Erdoğan yapmak istediği her şeyi gerçekleştirecek” yorumunda bulundu. Senato üyesi Chris Van Hollen ise “Erdoğan’ın aşırı taleplerine boyun eğildi” diye Tweet attı.