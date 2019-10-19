Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin farklı kentlerinden gönderilen personel ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik tedbirleri altında sınır hattına gitti. Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı’na geçen bazı polisler, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez’e gitti. Öte yandan Barış Pınarı Harekâtı’na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğüne bağlı iki tim dün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı. İl Müftüsü Muhittin Oral’ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekâtçılara yönelik bir konuşma yaptı. Aktaş, konuşmasında “Sahip olduğunuz tecrübe almış olduğunuz eğitim, donanım verilen bu kutsal gö-revin üstesinden layıkıyla gelmenizi sağlayacaktır. Allah sizleri galip ve muzaffer eylesin. Geride bıraktığınız ailenizle ilgili en ufak bir şüpheniz endişeniz olmasın onlar bizim emanetimizdir” dedi. Yapılan konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek uğurlama yapıldı.