Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.