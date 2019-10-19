Trabzon’dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.
Kilis'e Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor
19.10.2019 - 12:51 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor
Kaynak: İHA
Etiketler : Kilis,Polis Özel Harekat,takviye,
657268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657268.aspx
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