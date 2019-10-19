Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği ve vatandaşları asker selamı ile selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı
19.10.2019 - 16:48 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlara ve cephede bulunan kahraman Mehmetçiğe asker selamı ile selamladı.
Etiketler : cumhurbaşkanı,erdoğan,asker selamı,
657305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657305.aspx
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