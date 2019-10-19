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Bakan Akar: “Harekata 5 gün ara verdik"
19.10.2019 - 19:38 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: “Harekata 5 gün ara verdik. Bu sürede teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak, ağır silahları toplanacak ve tahkimatlar, mevziler tahrip edilecek. Bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Birliklerimizin hazırlıkları tamdır.”
Etiketler : bakan akar,
657320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657320.aspx
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