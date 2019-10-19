BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
E-Gazete
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Arşiv
Gazete Oku
YAŞAM
-
Akkuyu NGS’den trafik kazası açıklaması
GÜNDEM
-
MSB: 'PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor'
SPOR
-
Gamze Karakol halterde Avrupa şampiyonu oldu
YAŞAM
-
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
GÜNDEM
-
MSB paylaştı: İşte terör örgütünün hedef aldığı hastane
YAŞAM
-
Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü
YAŞAM
-
Çeşme’de 313 düzensiz göçmen yakalandı
YAŞAM
-
Rusya'daki 15 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri ortaya çıktı
YAŞAM
-
Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü
SPOR
-
Başkent'te gol sesi çıkmadı: MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0
YAŞAM
-
Yeşilırmak'a düşen şahıs hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
GÜNDEM
-
Bakan Akar: 'Birliklerimizin hazırlıkları tamdır'
DÜNYA
-
İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
SAĞLIK
-
Prof. Dr Canan Karatay: ”Pastırma pişmediği için en sağlıklı ettir”
YAŞAM
-
İzmir'de denizde korkutan manzara
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi itip kakabileceklerini sananlar bir kez daha derslerini aldı"
SPOR
-
Fırtına evinde farklı kazandı (Trabzonspor 4 -1 Gaziantep:1)
YAŞAM
-
Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
YAŞAM
-
Afyonkarahisar'da traktör kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Ana Sayfa
>
GÜNDEM
>
MSB paylaştı: İşte terör örgütünün hedef aldığı hastane
MSB paylaştı: İşte terör örgütünün hedef aldığı hastane
19.10.2019 - 21:42 |
Son Güncelleme:
19.10.2019 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A-
A+
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Terör örgütü PKK/YPG’nin yakarak zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi’nden görüntüler..." notuyla fotoğraflar paylaştı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı o fotoğraflar...
Etiketler :
MSB,
657329
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657329.aspx
YORUMLAR
ARKADAŞINA ÖNER
VIDEO HABER
Balkondan atlayan kadını böyle tutmaya çalıştı
Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı
Piyasalar
Fark %
BIST 100
98415
% 3.71
USD
5.7824
% -1.32
EURO
6.4409
% -1.11
GBP
7.4605
% -0.72
Altın
277.608
% -0.73
FOTO HABER
İzmir'de denizde korkutan manzara
24 kuruşluk zam Şili’yi karıştırdı! 156 polis yaralandı, asker sokağa indi
Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
Ad
IDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144
KAPAT