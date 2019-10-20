Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad -Resülayn arasında bulunan 120 kilometre genişlikte 30 kilometre derinlikteki bölge büyük ölçüde terörden temizlenirken, güvenli bölgenin 4’te biri tamamlandı. ABD ile varılan 5 günlük mutabakat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü yapacağı Rusya ziyareti ile de 444 kilometre genişlikte 30-32 kilometre derinliğinde ‘güvenli bölge’ için puzzle’ın tamamlanması planlanıyor.

5 BİN NÜFUSLU KÖYLER

Buna göre, Ayn El Arab’dan (Kobani) başlayıp Irak sınırına kadar uzanan bölgeden teröristlerin tamamen çekilmesi gerçekleştiğinde güvenli bölgenin ikinci aşaması devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulunda tarif ettiği güvenli bölge planı için adımlar atılacak. Plana göre, güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrekarelik evler yer alacak.

2 MİLYON SURİYELİYE İSKÂN

Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek. Her köyde bin konutla birlikte 2 camii, 2 okul, gençlik merkezi ve spor salonu olacak. Planda 30 bin kişinin yaşayabileceği 10 ilçe merkezi inşa edilmesi de var. 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane olacak. Plan gerçekleştirilirse yaklaşık 2 milyon Suriyelinin bu bölgelere iskân etmesi sağlanacak.

AFRİN ÖRNEK OLACAK

Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden temizlenen Cerablus, El Bab, Azez ve Afrin’de yapılan ihya çalışmaları; Fırat’ın doğusunda oluşturulacak ‘güvenli bölge için model olacak. Güvenli bölge içinde kalan kentlerde yaşayan insanların hayatını normale dönüştürecek adımlar atılacak. İlk aşamada sağlık, eğitim, asayiş, dini hizmetler, su ve elektrik gibi altyapı hizmetleri ile yaşanabilir bir ortam sağlanacak. Bölgedeki hastaneler tüm halka hizmet verecek hâle getirilecek. Okullarda eğitimin en kısa sürede başlaması için çalışma yapılacak. Bölgede posta ve telekomünikasyon hizmetleri de başlatılacak.

YENİDEN HUZUR SAĞLANACAK

Bölgenin yeniden normale dönmesi ve hayatın tabii akışının sağlanabilmesi için kent konseyleri oluşturulacak. Mahallî idareyi sağlayacak konseylerin yönetiminde, bölgede yaşayan insanlar yer alacak. Eğitim, sağlık ve adaletin düzenli şekilde sağlanması, kadın haklarının korunması ve eşitliği gözetilmesi, mağdurlara yardım ulaştırılması bu konseyler tarafından sağlanacak. Konseyler ayrıca intikam, nefret ve şiddetin ortadan kaldırılması, iç ve dış barışın gerçekleştirilmesi, saygı ve sevgi kültürünün ekilmesi için çalışacak. Kent, köy ve beldelerde huzur, güvenlik ve asayişin sağlanması için de hiçbir partiye mensup olmayan kadın ve erkelerden polis güçleri kurulacak. Tüm bu sürece Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği; Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği, AFAD ve Kızılay ile STK’lar da katkı sağlayacak.

DESTEK İSTENİLECEK

Maliyeti 23,5 milyar avroyu bulacak proje için uluslararası kamuoyundan mali destek talep edilecek. Suriyeli mültecileri ülkelerinde istemeyen AB üyesi ülkelere yeniden çağrı yapılacak, ellerini taşın altına koymaları istenecek. Türkiye, güvenli bölgenin oluşturulması ve mültecilerin evlerine dönmesinin sağlanması için BM öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenmesini de hedefliyor. Yine Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla bir uluslararası konferans yapılması ve burada da mültecilere yardım ve güvenli bölgenin maliyeti konusunda çağrı yapılması bekleniyor.