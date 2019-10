Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezinin açılışında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Soylu, ihanet şebekelerinin bitirilmesi için mücadelenin Türkiye’nin her noktasında devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir taraftan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da huzuru temin edebilmek için, bir taraftan Türkiye’nin her noktasında istikrarın ve kardeşliğin devamı için bu operasyonlarda en ufak bir hız kesme söz konusu değil. Kış operasyonlarına başladık, bütün kış boyunca aynı kararlılıkla yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir. Merak etmeyin, yakaladık, diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız.”

Soylu, kayyum atanan belediyelere ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

“Teröre bulaşmış, teröre destek sağlayan, teröre lojistik sağlayan, terörle iç içe olan, milletin vergilerinin terör örgütlerine parsellendiği bir belediye yönetimini ne anayasamız ne de kanunumuz öngörüyor. Biz anayasanın ve kanunun gerektirdiğini, emrettiğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemiz de coğrafyamız da terörün maliyetini çok çekti. Terörün kırıntısına tahammülümüz yok, kimsenin yok. Bunun bedelini hep beraber çok ödedik. Milletimiz çok ödedi.

Bakan Soylu, Türkiye’nin terörle mücadelesine başka ülkelerin ne diyeceğinin bir önemi olmadığını ifade ederek “Biz, insanlık ne diyor ve ülkemizi huzura ve sükuna nasıl ulaştırırız, bunun derdindeyiz. Bizden sonraki nesillere bunu bırakmayalım. Kasetin her daim başa sarıldığı bir Türkiye’yi bırakmayalım” diye konuştu.

MUHTARLIK YASASI GELİYOR

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla muhtarlar için oluşturulacak ofislerde teknolojinin en üst seviyede kullanılacağını, ilgili kurumlarla entegrasyonun sağlanacağını ve vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılacağını söyledi. Soylu, “Muhtarlık yasası için çalışma yapılıyor. İnanıyorum ki TBMM’den çıkacaktır” dedi.