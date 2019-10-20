Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden "Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad’da başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor" notuyla paylaşılan videoda, bölgede görev yapan doktorların askerler eşliğinde bir çocuğu muayene edip ardından ambulansla hastaneye sevk ettiği görülüyor.
Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
20.10.2019 - 13:21 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad’da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : tel abyad,yaşam,normale dönüyor,
657441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657441.aspx
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