Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden "Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad’da başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor" notuyla paylaşılan videoda, bölgede görev yapan doktorların askerler eşliğinde bir çocuğu muayene edip ardından ambulansla hastaneye sevk ettiği görülüyor.