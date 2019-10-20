Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Sınır karakoluna roketli saldırı
20.10.2019 - 13:51 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.
Etiketler : sınır,karakol,roketli saldırı,
657447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657447.aspx
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