Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen şehit babaları kurban kesti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç'un da aralarında bulunduğu bir grup şehit babası, harekata destek amacıyla Akçakale'ye geldi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyaret eden şehit babaları, daha sonra terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırılarında hasar gören bir ev ile Akçakale Gümrük Kapısı ve sınır hattında incelemelerde bulundu.

Şehit babası İbrahim Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hak ve batılın mücadelesinin yaşandığını, Türkiye'nin batılın harap ettiği beldeleri onarmak için var olduğunu belirterek, "Yetimlerin karınlarını doyurmak için varız ülkemizle, ordumuzla. Biz vatansız insanların vatanlarını güvenli hale getirmek için ordumuzla buradayız." dedi.

Şehit babası olarak Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destekleyen herkesi selamladığını belirten Taşdemir, Mehmetçiklere destek amacıyla bölgeye geldiklerini ifade etti.

Mazlum bir coğrafyaya geldiklerini kaydeden Taşdemir, "Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Cumhurbaşkanımıza, milletimize, ordumuza her zaman duacıyız, malımızla, canımızla, evlatlarımızla, ki iki tane daha oğlum var, biz bu davanın neferiyiz. Şehit babalarıyla birlikte bu nedenle buradayız. Ölesiyle biz her şeyimiz pahasına bu mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Asker olmaya, şehit olmaya hazırım"

Şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç da dualarla her zaman askerlerin yanında olduklarını vurguladı. Oruç, "Biz her zaman askerimizin arkasındayız, her zaman dualarımız onlarla. Şehit babaları olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Ben iki tane evladımı şehit verdim, kendim de asker olmaya, şehit olmaya hazırım." dedi.

Şehit babası Alaattin Küçük ise bayraklarıyla birlikte harekata katılmaya geldiklerini söyledi.

Küçük, harekatın terörün kökünün kazınıncaya kadar devam etmesini istediklerini belirterek arkalarında binlerce insanın harekat için hazır beklediğini ifade etti.

İş adamı Haydar Albayrak da şehit babalarıyla birlikte daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da askerler için kurban kestiklerini hatırlattı.

Albayrak, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayarak tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Şehit babalarını Akçakale'de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, birlik ve beraberlik içerisinde Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehit babaları daha sonra askeri bölgede askerler için kurban kesti.