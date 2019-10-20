Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Türkiye'nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız."

Sigara şirketlerinin Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin, "O yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın" diye konuştu.

Erdoğan, "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz." dedi.

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