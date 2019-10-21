Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekilme saati işliyor... ABD’ye verilen 5 günlük süre, yarın saat 22.00 itibarıyla sona erecek. ABD ile varılan anlaşma sahada uygulanıp terör örgütü 32 kilometre derine çekilirse Türkiye geniş bir bölgeyi operasyon gereği duymadan terörden arındırmış olacak. PKK’nın çekilip çekilmediği gerek yerel unsurlar gerekse de istihbarat İHA’larıyla anlık takip ediliyor. Yer yer bazı bölgelerde çekilmeler gerçekleşti. Teröristler çekilince açılan tüneller, çukurlar kapatılacak. Türkiye’ye karşı yapılan toprak yığınları yerle bir edilecek. Saha temizliğinin ardından bölge sivil yaşama uygun hâle getirilecek. Son aşamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi, Suriyelilerin hayatlarına devam edebilmeleri için imardan sağlığa kadar her alanda adımlar atılacak.

B ŞIKI DEVREYE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 120 saat içerisinde ABD ile mutabık kalınan şartlar yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekâtı’nın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Aksi bir durumda rafa kaldırılan ‘harekât’ tekrardan devreye girecek. Geride bıraktığımız dört gün içinde sınıra peş peşe yığınaklar devam etti. Cephede eller tetikte bekleyen güvenlik güçleri talimat bekliyor. ABD ile yapılan anlaşmanın son saatlerinde diğer önemli bir düğüm ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de yapacağı buluşma... Güvenli Bölge dediğimiz alanda kalan noktalar için Rusya ile masaya oturulacak. Türkiye, Rusya ve Esad rejimin kontrol sağladığı yerlerde YPG/PYD yapılanmasının yeniden canlanmaması ve etkin hale gelmemesi konusundaki taleplerini iletecek.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN İKAZ

Çekilme süreci Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da gündemindeydi. Çavuşoğlu “120 saatin sonunda bizim görmek istediğimiz şey şudur; burada bir tane dahi YPG/PKK teröristi kalmayacak. Bu arada bu YPG/PKK’lıları farklı kimliklerle bırakmaya çalışırlarsa ki geçtiğimiz dönemlerde anlaşamadığımız sebeplerden bir tanesi buydu. Bu ‘YPG değil de SDG’, gibi numaralar vardı. Bu yollara tevessül etmemeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim” dedi. Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda da çok yakın iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi. Suriye’nin sınır bütünlüğüne Rusya’nın da önem verdiğini belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Diğer taraftan sınırımızın öbür tarafında Kobani olsun, Menbiç olsun buralardan YPG/PKK’lıların çıkarılması konusunu Ruslarla konuşacağız. Tabii bizim şu anda bulunduğumuz yerde rejimin girmesi demek YPG ile beraber girmeleri anlamına gelir. Şu anda YPG ile rejim de iş birliği içinde. Geçmişte de denediler olmadı. Burada olumlu şey, rejimin de BM’ye yaptıkları başvuruda YPG/PKK’yı terör örgütü olarak görmesi.”

PETROLÜ TEMİNAT ALTINA ALDIK, EVE DÖNÜYORUZ!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’deki askerî operasyonuna ara vermesi sonrası bir Tweet daha attı. ABD Savunma Mark Esper’e “Mark Esperanto” diyerek Tweet’ine ondan alıntı yaparak başlayan Trump, ateşkesin gecikmeli de olsa iyi gittiğini belirtip “Hemen sona eren bazı küçük çatışmalar yaşanıyor ifadesini kullandı. Trump “ABD askerleri muharebede ya da ateşkes alanlarında bulunmuyor. Petrolü teminat altına aldık. Askerlerimizi eve döndürüyoruz” yazdı. Başkan Trump, Bakan Esper’in soyadını yanlış yazdığı Twitter mesajını daha sonra silerek, yeni paylaşımda bulundu. Trump’ın yeni mesajında, “askerlerimizi eve döndürüyoruz” cümlesini silmesi dikkati çekti.

MUTABAKATA RAĞMEN 22 TACİZ!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği bildirildi. MSB’den yapılan yazılı açıklamada “Bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmekte. Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Resülayn’a giriş yaptı ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yaptı. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirdi” denildi.

ABD IRAK'A ÇEKİLİYOR

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın kararıyla Suriye’den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak’ın batısına gideceğini duyurdu. Orta Doğu ziyareti için ABD’den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. Esper, Trump’ın kararıyla Suriye’nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak’ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi. Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak’a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak’ta DEAŞ’la mücadeleye devam edeceğini ve Irak’ın savunmasına destek olacağını kaydetti. Trump, daha önce Suriye’nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi’nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.