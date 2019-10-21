Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat’ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG’li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu Piyade Onbaşı Sefa Fındık (22) şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan ailesine verildi. Çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail ve Özgür çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan şehidin bekâr olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır görev yapan şehit Fındık’ın cenazesi bugün ebediyete uğurlanacak.

Bir şehadet haberi de Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden geldi. PKK’nın makineli tüfekle yaptıkları taciz ateşi sonucu Erzurumlu Piyade Er Sezai Ekşioğlu şehit oldu. Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde oturan aileye acı haber yetkililer tarafından verilirken şehit Ekşioğlu’nun baba evine Türk bayrağı asıldı.

Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda beş asker yaralandı.