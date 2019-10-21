Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Üç belediye başkanı terör bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.