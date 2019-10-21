Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : mardin,terör operasyonu,