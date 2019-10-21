Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Skjonsberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg’in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
21.10.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg’i kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Norveç Büyükelçisi,
657655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657655.aspx
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