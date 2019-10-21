Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.
MSB açıkladı: 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe Bakanlığa davet edilerek bilgilendirildi
21.10.2019 - 21:23 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.
Etiketler : msb,
657704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657704.aspx
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