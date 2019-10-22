Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat’ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık memleketi Tokat’ta dualarla defnedildi. Cenaze sırasında şehidin amcası Mustafa Fındık, “Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun. Biz yanındayız” diyerek gözyaşı döktü. “Ağlayarak o kalleşleri sevindirmeyin yavrum. Neden ağlıyorsunuz? Şehit olmuş benim torunum ne mutlu.” diyen dede Duran Fındık ise aileyi teselli etmeye çalıştı.

Mardin Derik kırsalında PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep’in Nurdağı ilçesinde dualarla uğurlandı. Şehidin annesi Pakize Önek, oğlunun tabutunun getirilişi sırasında “Adı güzel Muhammed’im, canım.” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde taciz ateşi sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Sezai Eşkioğlu da memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’de, Barış Pınarı Harekâtı alanına 16 Ekim’de yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun (29) ile Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde 11 Ekim’de teröristlerin havan saldırılarında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördükleri hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından Meşeci’nin cenazesi memleketi Samsun’a, Coşkun’un cenazesi ise Ankara’ya gönderildi.

DAMATLIK DEĞİL ŞEHADET YAKIŞIR

Mutlu Can Meşeci’nin arabasının arkasına yazdığı “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna” yazısı yürek burktu. Meşeci’nin daha önce de “Ve vakti geldi kime ne hakkım varsa helal olsun. Kime ne kusur yaptıysam af ola, sizler de hakkınızı helal edin” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 16 Ekim’de teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu, tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu. Şehit er, bugün Kars Susuz’da uğurlanacak.