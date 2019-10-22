Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Edinilen bilgilere göre, MHP lideri, muhalif de olsa partide emeği geçen herkese özel plaket verdi. Yusuf Halaçoğlu, kendisine plaket geldiğini sosyal medya hesabından duyurarak “İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım” demişti. Halaçoğlu’nun, bir takipçisinin “Böcek vardır onda” yorumuna ise “Eşim de aynısını dedi” cevabını vermesi dikkat çekmişti. Yusuf Halaçoğlu “Sakın geri dönmek aklınızdan geçmesin” sözlerine ise “Öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor” karşılığını vermişti.