Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Barış Pınarı Harekâtı’na 17 Ekim’de verilen 120 saatlik araya ilişkin, “Bu bir ateşkes değildir. Harekâta 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir” dedi.

Söz konusu 120 saatlik sürenin bu gece dolacağını vurgulayan Akar, “17 Ekim saat 22.00’den bu yana kuvvetlerimize karşı 40 taciz/saldırı gerçekleştirildi. Bir askerimiz şehit oldu, yedi askerimiz de yaralandı” diye konuştu. Bakan Akar, Güvenli Bölge’nin kapsamına da değinerek “Güvenli Bölge Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 32 kilometre derinliğinde ve 444 kilometre genişliğindeki Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar olan alandır. Bunun bir kısmını ABD ile bir kısmını da Rusya ile görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın çok fazla maddi destek aldığını kaydeden Akar, “YPG’ye verilen her silah bize karşı kullanılıyor. PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez. Her fırsatta dostlarımızı uyarıyoruz” açıklamasında bulundu.