Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından biri görevden alınan dört HDP’li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ile Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier gözaltına alındı. Mızraklı ve Nazlier’in jandarmada, Yılmaz ile Ayaz’ın da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

HDP’li Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos’ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden alınmıştı.

Vatandaşa hizmet yerine belediyenin kaynağını dağdaki teröristlere aktardıkları için kayyum atanan HDP’li belediyeler şöyle:

Diyarbakır, Kulp, Mardin, Nusaybin, Van, Hakkâri, Yüksekova, Karayazı.