Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD ile yapılan anlaşma gereği terör örgütü PKK/YPG’ye güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre bu akşam saat 22.00’de dolacak. Geri sayım devam ederken Tel Abyad ve Resülayn arasındaki 120 kilometre genişliğinde ve 30-32 kilometre derinlikteki bölgeden dünde teröristler çekildi. Son olarak 125 araçlık bir konvoyla teröristlerin bölgeyi terk ettiğini açıklayan güvenlik kaynakları, sürenin bugün dolmasının ardından, ek bir süre verilmeyeceğini belirtti. Teröristlerin çekilmemesi durumunda B planı devreye girecek ve Mehmetçik belirlenen hedefleri vurmaya başlayacak.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, “Harekâtın başlangıcından itibaren 765 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 111 yerleşim merkezi ile yaklaşık 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 mayın ve 180 el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir. Ayrıca, kilometrelerce uzunlukta şehri âdete bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir” dedi.

10-15 BİN YPG’Lİ VAR

Toplantının ardından askeri kaynaklar, “Bütün bölgede silahlı 10-15 bin terörist var. Bunları harekât alanına dağılmış şekilde değerlendirmek lazım. Teröristlerin tamamı bir bölgede değil. Bir kısmını etkisiz hâle getirdik, bir kısmı başlangıçtan itibaren bölgenin güneyine çekildi. Özellikle sözde lider-emir komuta eden teröristler, harekâtın ilerlemesiyle bölgeyi süratle önce onlar terk ettiler. Şu an Tel Abyad ve Resülayn bölgesindeki 120 kilometrelik alanı takip ediyoruz ama 440 kilometrelik alan içerisinde 10-15 bin teröristin olduğu biliniyor” dedi.

SİVİL ZAYİAT YAŞANMADI

“Sivillerin yaşadığı bölgede terörist varsa atış yapılmıyor” diyen güvenlik kaynakları, “Bir sivil bile varsa ateş açılmıyor. En uygun zaman bekleniyor. Teröristler sivil kıyafetler giyip halkın arasına karışıyor. Bunların hepsini gözetliyor ve tespit ediyoruz. İHA’lar sayesinde 23 bin fitten ayakkabılarını bile görüyoruz” bilgisini verdi.

KÖSTEBEK GİBİ TÜNEL KAZMIŞLAR

Teröristlerce, bölgeye sınır hattı içerisi ve sınır hattı boyunca betonarme mevzi sistemlerinin yapıldığını söyleyen Yarbay Aktop, mevzilerin arasında silah, mühimmat ve askeri teçhizatları aktarmak için bir iki kilometre uzunluğunda tünellerin yapıldığını söyledi. Evden eve yapılan tünellerin bulunduğunu kaydeden Yarbay Aktop “Saldırııp hedef şaşırtmak için köstebek gibi her tarafı tünelle doldurmuşlar” ifadelerini kullandı.