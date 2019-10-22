Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı.
SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
22.10.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : SMO,teröristler,zırhlı araç,story_,
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