Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

"9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir." dedi.

Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü

Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Rusya ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz." dedi.

"Macron'dan gelen bir teklif yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmunuel Macron'un, 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin teklifinin hatırlatılması üzerine "Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok." değerlendirmesine sinde bulundu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile iş birliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz. 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz."