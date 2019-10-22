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FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik davada müebbet hapis cezası
22.10.2019 - 12:45 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada eski Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hakim Albay Muharrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 6 sanığın “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. 13 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15’er yıla kadar hapsi, firari 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.
Etiketler : FETö,müebbet hapis,
657854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657854.aspx
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