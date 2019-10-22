Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin bir taraftan Tel Abyad’da yardım dağıtma faaliyetlerine devam ederken öte yandan Türk Komandoların Fırat’ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam edildiğini duyurdu.
Mehmetçik’ten Tel Abyad’a yardım eli
22.10.2019 - 21:43 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da yardım faaliyetleri devam ederken, Fırat’ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve EYP arama-tarama faaliyetleri devam edildiğini açıkladı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Tel Abyad,
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