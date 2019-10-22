Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin bir taraftan Tel Abyad’da yardım dağıtma faaliyetlerine devam ederken öte yandan Türk Komandoların Fırat’ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam edildiğini duyurdu.