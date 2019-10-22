Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek’e tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
22.10.2019 - 22:56 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek’e tebrik mesajı gönderdi.
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