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Dışişleri Bakanlığı: Pompeo, YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
23.10.2019 - 01:23 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG’li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" ifadeleri yer aldı.
Etiketler : barış pınarı harekatı,ypg,suriye operasyonu,
657981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657981.aspx
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